Asahi Shimbun: Япония не намерена признавать Палестину суверенным государством

Ожидается, что премьер-министр Сигэру Исиба не примет участия в международной конференции под эгидой ООН, которая пройдет 22 сентября в Нью-Йорке и будет посвящена решению по формуле «двух государств» – сосуществованию Израиля и Палестины как независимых стран.