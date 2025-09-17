Asahi Shimbun: Япония не намерена признавать Палестину суверенным государством
Япония не готова признать Палестину суверенным государством в обозримом будущем, следуя позиции США как ключевого союзника Израиля. Об этом сообщила Asahi Shimbun со ссылкой на правительственные источники.
По данным источников, решение связано с опасениями, что признание Палестины может усугубить ситуацию на Ближнем Востоке и осложнить отношения Токио с Вашингтоном.
Ожидается, что премьер-министр Сигэру Исиба не примет участия в международной конференции под эгидой ООН, которая пройдет 22 сентября в Нью-Йорке и будет посвящена решению по формуле «двух государств» – сосуществованию Израиля и Палестины как независимых стран.
На сегодняшний день Палестину признали около 150 государств. В июле Франция заявила о намерении поддержать ее государственность на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Аналогичные шаги анонсировали Великобритания и ряд других стран.
Вместе с тем в Токио сохраняются сомнения: часть чиновников полагает, что признание Палестины в нынешних условиях может только ужесточить позицию Израиля и не приблизить решение конфликта.
Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа, выступающая против признания палестинской государственности, уже выразила Японии свое несогласие с подобным шагом, отмечает Asahi Shimbun.