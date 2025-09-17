Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Asahi Shimbun: Япония не намерена признавать Палестину суверенным государством

Ведомости

Япония не готова признать Палестину суверенным государством в обозримом будущем, следуя позиции США как ключевого союзника Израиля. Об этом сообщила Asahi Shimbun со ссылкой на правительственные источники.

По данным источников, решение связано с опасениями, что признание Палестины может усугубить ситуацию на Ближнем Востоке и осложнить отношения Токио с Вашингтоном.

Ожидается, что премьер-министр Сигэру Исиба не примет участия в международной конференции под эгидой ООН, которая пройдет 22 сентября в Нью-Йорке и будет посвящена решению по формуле «двух государств» – сосуществованию Израиля и Палестины как независимых стран.

На сегодняшний день Палестину признали около 150 государств. В июле Франция заявила о намерении поддержать ее государственность на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Аналогичные шаги анонсировали Великобритания и ряд других стран.

Вместе с тем в Токио сохраняются сомнения: часть чиновников полагает, что признание Палестины в нынешних условиях может только ужесточить позицию Израиля и не приблизить решение конфликта.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа, выступающая против признания палестинской государственности, уже выразила Японии свое несогласие с подобным шагом, отмечает Asahi Shimbun.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь