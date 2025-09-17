Власти Молдавии не дают адвокатам посетить Евгению Гуцул в тюрьме

Защитники башкана Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, приговоренной к семи годам тюрьмы, не могут добиться разрешения от властей страны на ее посещение. Об этом 17 сентября на пресс-конференции в Кишиневе заявил один из адвокатов Гуцул Гонсало Бойе. По его словам, за неполных два месяца после перевода ее под стражу защита отправляла несколько запросов на посещение своего клиента, но ответа не получила. Этот эпизод, как считает юрист, отражает серьезные проблемы с верховенством права в Молдавии.