Власти Молдавии не дают адвокатам посетить Евгению Гуцул в тюрьме
Защитники башкана Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, приговоренной к семи годам тюрьмы, не могут добиться разрешения от властей страны на ее посещение. Об этом 17 сентября на пресс-конференции в Кишиневе заявил один из адвокатов Гуцул Гонсало Бойе. По его словам, за неполных два месяца после перевода ее под стражу защита отправляла несколько запросов на посещение своего клиента, но ответа не получила. Этот эпизод, как считает юрист, отражает серьезные проблемы с верховенством права в Молдавии.
«Почему мы не можем навестить Гуцул в тюрьме? Почему они ставят столько бюрократических препятствий, чтобы навестить ее, когда по закону мы можем навещать клиентов когда угодно и везде? Они боятся нашей работы? Мой ответ – да, им стоит бояться, но они не остановят нас», – подчеркнул Бойе.
Кроме того, по мнению другого адвоката Ульяма Жюли, в судебном процессе над башканом молдавские власти допускали грубые нарушения конституционных прав лидера Гагаузии, что свидетельствует о политическом подтексте ее дела. В настоящее время европейские адвокаты Гуцул совместно с молдавскими юристами собирают доказательства нарушений и фактов превышения молдавским судом полномочий, чтобы затем направить их в международные инстанции. Адвокаты предположили, что рассмотрение дела в апелляционной палате может растянуться до трех месяцев.
На предыдущей пресс-конференции 11 сентября Жюли и Бойе также говорили о многочисленных нарушениях во время процесса над Гуцул. В частности, они обратили внимание, что молдавские власти предоставили защите две недели на изучение 16 000 страниц материалов дела, что не дало им возможность полноценно выполнить свою работу. Кроме этого судья блокировал возможность защите ознакомиться с другими доказательствами на досудебной стадии, а большая часть их ходатайств не удовлетворялась.
Гуцул была осуждена столичным судом Молдавии 5 августа по делу о незаконном финансировании политических партий и избирательных кампаний. Ее также обязали вернуть государству более 40 млн леев (свыше $2,3 млн), которые якобы использовались ею для незаконной деятельности партии «Шор». Гуцул была задержана в конце марта 2025 г. в аэропорту Кишинева, после чего ее поместили под домашний арест.