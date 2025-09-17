Саудовская Аравия и Пакистан заключили договор о взаимной обороне
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф заключили соглашение о взаимной обороне, передает саудовское агентство SPA.
Документ предусматривает совместный ответ на нападение на одну из стран. Документ был подписан по итогам визита Шарифа в Саудовскую Аравию.
В сообщении говорится, что соглашение направлено на «укрепление безопасности, мира и стабильности».
Целью соглашения также заявлено развитие оборонного сотрудничества. «Любая атака на одну из стран будет рассматриваться как нападение на обе», — уточняется в документе.