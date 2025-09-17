Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Саудовская Аравия и Пакистан заключили договор о взаимной обороне

Ведомости

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф заключили соглашение о взаимной обороне, передает саудовское агентство SPA.

Документ предусматривает совместный ответ на нападение на одну из стран. Документ был подписан по итогам визита Шарифа в Саудовскую Аравию.

В сообщении говорится, что соглашение направлено на «укрепление безопасности, мира и стабильности».

Целью соглашения также заявлено развитие оборонного сотрудничества. «Любая атака на одну из стран будет рассматриваться как нападение на обе», — уточняется в документе.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её