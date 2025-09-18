Великобритания решила признать Палестину после визита Трампа

По данным издания, Стармер отложил это заявление до отъезда американского лидера, опасаясь, что иначе вопрос может стать главной темой пресс-конференции с участием двух политиков 18 сентября. The Times напомнила, что США выступают против официального признания Палестины, и прежде Трамп предупреждал, что «это послужит на руку» группировке «Хамас».