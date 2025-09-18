Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Великобритания решила признать Палестину после визита Трампа

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен официально признать Палестину как независимое государство в ближайшие выходные после завершения государственного визита президента США Дональда Трампа в страну. Об этом пишет The Times.

По данным издания, Стармер отложил это заявление до отъезда американского лидера, опасаясь, что иначе вопрос может стать главной темой пресс-конференции с участием двух политиков 18 сентября. The Times напомнила, что США выступают против официального признания Палестины, и прежде Трамп предупреждал, что «это послужит на руку» группировке «Хамас».

Предполагается, что Великобритания, Франция, Канада и Австралия признают Палестину на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

В настоящее время Палестину признали около 150 государств. В июле Франция заявила о намерении поддержать ее государственность на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Кроме Великобритании, аналогичные шаги анонсировали ряд других стран.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь