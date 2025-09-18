ABC приостановил показ шоу Джимми Киммела после высказываний об убийстве Кирка
Телеканал ABC заявил, что исключит популярное ночное шоу Джимми Киммела из своего расписания «на неопределенный срок». До этого один из крупнейших владельцев телеканалов в США, Nexstar Media, заявил, что намерен отменить показ программы после высказываний ведущего об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, пишет Variety.
Компания Nexstar заявила, что «категорически возражает против недавних комментариев мистера Киммела по поводу убийства Чарли Кирка и заменит шоу другими программами на рынках, где транслируется ABC».
В своем монологе в вечером 15 сентября Киммел сказал, что «банда MAGA» пытается заработать политические очки на убийстве Кирка. Он также высмеял то, как президент США Дональд Трамп быстро переключился с ответа на вопрос о том, как он переживает смерть Кирка, на обсуждение строительства нового бального зала в Белом доме.
Трамп приветствовал решение телеканала ABC приостановить выпуск новых эпизодов шоу «Джимми Киммел в прямом эфире!».
«Отличные новости для Америки: рейтинговое шоу Джимми Киммела отменено. Поздравляю ABC с тем, что у них наконец-то хватило смелости сделать то, что нужно было сделать. У Киммела нет таланта, а рейтинги у него хуже, чем даже у [Стивена] Колберта, если такое вообще возможно. Теперь на NBC с фейковыми новостями остались только Джимми [Фэллон] и Сет [Майерс], два полных неудачника. Их рейтинги тоже ужасны. Сделай это, NBC!!!», – написал Трамп в среду в Truth Social.
Киммел часто становился мишенью для нападок Трампа. Вскоре после того, как CBS объявила об отмене вечернего ток-шоу Стивена Колберта, американский лидер предположил, что «следующим будет еще менее талантливый Джимми Киммел».
Киммел начал телевизионную карьеру в 1989 г. Шоу «Джимми Киммел в прямом эфире!» стартовало в 2003 г. В 2016 и 2018 гг. вел церемонии вручения кинопремии «Оскар».
10 сентября 31-летнего Кирка застрелили во время политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. У него остались жена и двое детей. 12 сентября был задержан подозреваемый в убийстве 22-летний Тайлер Робинсон. 16 сентября прокуратура округа официально предъявила ему обвинение.