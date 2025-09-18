ABC приостановил показ шоу Джимми Киммела после высказываний об убийстве Кирка

«Отличные новости для Америки: рейтинговое шоу Джимми Киммела отменено. Поздравляю ABC с тем, что у них наконец-то хватило смелости сделать то, что нужно было сделать. У Киммела нет таланта, а рейтинги у него хуже, чем даже у [Стивена] Колберта, если такое вообще возможно. Теперь на NBC с фейковыми новостями остались только Джимми [Фэллон] и Сет [Майерс], два полных неудачника. Их рейтинги тоже ужасны. Сделай это, NBC!!!», – написал Трамп в среду в Truth Social.