Силы ПВО сбили 43 украинских беспилотника над регионами России
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Наибольшее число беспилотников – 23 – были уничтожены в Ростовской области. Еще 11 БПЛА российские военные ликвидировали в Волгоградской области, пять – в Курской. Три воздушных цели силы ПВО поразили в Крыму и одну – в Белгородской области.
Ночью 18 сентября Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта в Волгограде. Об отмене меры пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил в 05:18 мск. Ранним утром были установлены ограничения на прием и выпуск самолетов в самарском аэропорту «Курумоч» и в воздушной гавани Саратова («Гагарин»).