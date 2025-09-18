Газета
Силы ПВО сбили 43 украинских беспилотника над регионами России

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Наибольшее число беспилотников – 23 – были уничтожены в Ростовской области. Еще 11 БПЛА российские военные ликвидировали в Волгоградской области, пять – в Курской. Три воздушных цели силы ПВО поразили в Крыму и одну – в Белгородской области.

Ночью 18 сентября Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта в Волгограде. Об отмене меры пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил в 05:18 мск. Ранним утром были установлены ограничения на прием и выпуск самолетов в самарском аэропорту «Курумоч» и в воздушной гавани Саратова («Гагарин»).

