Силы ПВО сбили 43 украинских беспилотника над регионами России

Наибольшее число беспилотников – 23 – были уничтожены в Ростовской области. Еще 11 БПЛА российские военные ликвидировали в Волгоградской области, пять – в Курской. Три воздушных цели силы ПВО поразили в Крыму и одну – в Белгородской области.