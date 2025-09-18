Газета
Главная / Политика /

Трамп признал «Антифа» террористической организацией

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявил движение «Антифа» террористическим. Он сообщил об этом в своей соцсети TruthSocial.

«Рад сообщить нашим многочисленным патриотам США, что я объявляю «Антифа», больную, опасную, радикально левую катастрофу, крупной террористической организацией», – написал Трамп.

Глава Белого дома также рекомендовал провести «тщательное расследование» в отношении тех, кто финансирует «Антифа» «в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практикой».

«Антифа» (сокращение от «антифашизм») – это собирательное название для движений, организаций и отдельных лиц в США, чьей целью является борьба с фашизмом. Оно объединяет левые и леворадикальные партии и структуры, разнообразные автономные группы, а также общественные объединения, выступающие против неонацизма и расизма.

