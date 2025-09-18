Трамп признал «Антифа» террористической организацией

«Антифа» (сокращение от «антифашизм») – это собирательное название для движений, организаций и отдельных лиц в США, чьей целью является борьба с фашизмом. Оно объединяет левые и леворадикальные партии и структуры, разнообразные автономные группы, а также общественные объединения, выступающие против неонацизма и расизма.