Трамп признал «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп объявил движение «Антифа» террористическим. Он сообщил об этом в своей соцсети TruthSocial.
«Рад сообщить нашим многочисленным патриотам США, что я объявляю «Антифа», больную, опасную, радикально левую катастрофу, крупной террористической организацией», – написал Трамп.
Глава Белого дома также рекомендовал провести «тщательное расследование» в отношении тех, кто финансирует «Антифа» «в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практикой».
«Антифа» (сокращение от «антифашизм») – это собирательное название для движений, организаций и отдельных лиц в США, чьей целью является борьба с фашизмом. Оно объединяет левые и леворадикальные партии и структуры, разнообразные автономные группы, а также общественные объединения, выступающие против неонацизма и расизма.