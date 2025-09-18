Мишустин: на нацпроекты до 2030 года направят 40 трлн рублей
Председатель правительства Михаил Мишустин выступил на X Московском финансовом форуме, где объявил о запуске до 2030 г. новых национальных проектов общей стоимостью 40 трлн руб. Проекты направлены на повышение качества жизни граждан, обеспечение технологического лидерства и финансового суверенитета.
Мишустин отметил, что Россия сохраняет лидерство в Европе по размеру экономики и занимает четвертое место в мире. Правительство продолжает работу над повышением инвестиционной привлекательности страны с целью увеличения объема инвестиций в основной капитал на 60% к 2030 г.
В рамках поддержки инвестиционных проектов реализуется свыше 40 крупных проектов стоимостью около 6 трлн руб. через фабрику проектного финансирования. Для проектов технологического суверенитета предоставляется специальное регуляторное стимулирование, в реестре которых находится 55 проектов на 5,2 трлн руб.
Особое внимание уделяется развитию долгосрочных сбережений граждан с задачей повысить их долю до 40%. Объем привлеченных средств уже составляет порядка 450 млрд руб. по более чем 6 млн договоров. С октября заключение таких договоров станет доступным через портал «Госуслуги».
Также ставится задача повышения капитализации фондового рынка до 2/3 ВВП и привлечения инвестиций на 1 трлн руб. к 2030 г. через развитие биржевой торговли с дружественными странами.