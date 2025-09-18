Лавров: Трамп хочет убрать Украину с повестки дня для нормальных отношений с РФ
Администрация президента США Дональда Трампа заинтересована в том, чтобы снять украинский вопрос с международной повестки и наладить нормальные экономические отношения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
По его словам, Запад сделал все, чтобы «анти-Россия», созданная из Украины, заняла ведущее место в мировой политике. Поэтому он считает, что команда Трампа стремится убрать с повестки дня искусственно созданный конфликт.
«Это будет непросто, потому что у США своеобразный подход к тому, как сейчас решать экономические вопросы», – отметил Лавров.
Глава МИДа подчеркнул, что Москва готова искать компромиссы по Украине, если будут обеспечены законные интересы России в сфере безопасности и гарантированы права русских людей на Украине.
Лавров также добавил, что администрация Трампа проявляет понимание в вопросах, связанных с НАТО, и признает, что результаты референдумов в Крыму и других регионах игнорировать нельзя.
«В любой договоренности надо учитывать результаты этих референдумов. Как именно – сразу или поэтапно – это вопрос обсуждения», – уточнил министр.