Лавров: Трамп хочет убрать Украину с повестки дня для нормальных отношений с РФ

Администрация президента США Дональда Трампа заинтересована в том, чтобы снять украинский вопрос с международной повестки и наладить нормальные экономические отношения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».