Захарова: пограничный корабль РФ зайдет в порт Баку 23 сентября
Заход пограничного корабля РФ в порт Баку состоится с 23 по 25 сентября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«23–25 сентября состоится заход пограничного сторожевого корабля "Расул Гамзатов" ФСБ России в порт Баку. Визит осуществляется в рамках утвержденных планов двустороннего сотрудничества», – сказала дипломат.
По ее словам, в программу мероприятий включены контакты по линии погранслужб России и Азербайджана. Стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества и уделят особое внимание акватории Каспийского моря. Захарова также отметила, что такой визит российских пограничников демонстрирует взаимный настрой государств на продолжение взаимодействия в сфере безопасности.