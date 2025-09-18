Захарова: пограничный корабль РФ зайдет в порт Баку 23 сентября

По ее словам, в программу мероприятий включены контакты по линии погранслужб России и Азербайджана. Стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества и уделят особое внимание акватории Каспийского моря. Захарова также отметила, что такой визит российских пограничников демонстрирует взаимный настрой государств на продолжение взаимодействия в сфере безопасности.