Путин: в зоне спецоперации находятся 700 000 российских бойцов
В зоне проведения специальной военной операции находятся более 700 000 российских бойцов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.
«На линии боевого соприкосновения свыше 700 000 человек находятся», – сказал глава российского государства.
В ходе встречи президент также поддержал идею о том, чтобы руководящие должности в стране занимали ветераны спецоперации. «Это вот будет наша смена», – подчеркнул он. По мнению Путина, управлять государством должны люди, которые ничего не боятся и готовы рискнуть жизнью, работая на благо Родины.
Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. В июне 2024 г. Путин озвучил условия по прекращению огня с Украиной. Среди них – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины. С тех пор в Москве неоднократно заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.