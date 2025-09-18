Трамп надеется скоро объявить «хорошие новости» по России
Президент США Дональд Трамп сообщил, что надеется скоро сообщить «хорошие новости» по России. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
«Что касается ситуации с Россией, я надеюсь, что скоро у нас будут для вас хорошие новости», – сказал Трамп.
Американский президент также заявил, что считает своим долгом урегулировать конфликт на Украине.
«Солдаты гибнут в масштабах, каких никто не видел со времен Второй мировой войны. Но они гибнут, и я считаю своим долгом урегулировать этот конфликт именно по этой причине», – сказал он.
Трамп также считает, что конфликт на Украине мог бы вылиться в Третью мировую войну, но на данный момент к этому не идет.
«Это была война, которая могла перерасти в Третью мировую, и я не думаю, что сейчас это случится, но тогда это вело к Третьей мировой войне», – подчеркнул он.
Перед вылетом в Великобританию Трамп отметил, что Украина сталкивается с серьезными проблемами и для завершения конфликта президенту страны Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс. Он также призвал европейские страны прекратить закупки российских энергетических ресурсов.