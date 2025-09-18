Газета
Трамп: США пытаются вернуть авиабазу Баграм в Афганистане

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон работает над возвращением авиабазы Баграм в Афганистане. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Мы пытаемся вернуть ее [базу], кстати… Мы хотим вернуть эту базу, потому что мы нужны им. Мы хотим эту базу обратно, и одна из причин в том, что, как вы знаете, она находится в часе езды от мест, где Китай производит свое ядерное оружие», — сказал Трамп.

В мае Пентагон объявил о начале расследования вывода американских войск из Афганистана в августе 2021 г., включая события в аэропорту Кабула. Руководить расследованием будет помощник министра обороны Шон Парнелл, в комиссию войдут бывший подполковник Стюарт Шеллер и публицист Джерри Данливи.

Окончательный вывод американских войск из Афганистана завершился в августе 2021 г. после нескольких недель стремительного наступления сил движения «Талибан» против войск тогдашнего афганского правительства под руководством президента Ашрафа Гани (2014–2021 гг.), который покинул Кабул. В результате погибли 13 американских военнослужащих и 170 гражданских лиц. Мировые СМИ показывали известные кадры, на которых афганцы пытались ухватиться за американские грузовые самолеты, и несколько человек упали на землю.

Сроки вывода войск США были согласованы еще во время первого срока Дональда Трампа (2017–2021 гг.) в 2020 г. по итогам переговоров между американской стороной и «Талибаном» при посредничестве Катара. Было решено завершить операцию за 14 месяцев — к маю 2021 г.

