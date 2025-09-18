Газета
Более 180 человек задержаны в ходе массовых манифестаций во Франции

В ходе массовых манифестаций во Франции задержан 181 человек, в том числе 31 – в Париже. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны, передает BFMTV.

По последним данным властей, в результате беспорядков 11 сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения.

10 сентября на улицы французских городов, включая Париж, вышли тысячи протестующих. Масштабные акции против политики президента Эммануэля Макрона и его меняющихся кабинетов министров проходят под лозунгом «Заблокируем все». Одна из причин недовольства граждан – меры жесткой экономии, в том числе предложение правительства сократить соцрасходы.

Как отмечает BFMTV, с начала дня по всей Франции уже арестовано 295 человек. Митингующие перекрывают дороги, жгут костры, кидают мусорные баки и вступают в столкновения с полицией. Сейчас протесты продолжаются.

Benoit Tessier / REUTERS

