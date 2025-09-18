Володин назвал преждевременным вопрос об участии в выборах в 2026 году
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пока рано говорить о его возможном участии в выборах в 2026 г. Он подчеркнул, что сейчас важнее сосредоточиться на текущих задачах.
«Все решения, которые принимались президентом, исполнял и буду исполнять. Поэтому не надо забегать с 2025 г. в 2026 г. Нам надо в этом году многое сделать», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС).
По словам Володина, к избирательным кампаниям нужно подходить максимально поздно, поскольку в этот период политики часто отвлекаются от текущей работы и дают обещания.
Он подчеркнул, что всегда действует в русле решений президента России Владимира Путина.
«У меня нет своей повестки. Есть повестка президента, есть повестка страны», – резюмировал председатель Госдумы.
Володин был избран депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» в 2016 г. и с того времени занимает пост спикера, сохранив его после выборов в 2021 г.