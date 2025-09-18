У семьи Умерова нашли восемь объектов элитной недвижимости в США

В СНБО в ответ на запрос заявили, что разглашение подобных данных несет риски для безопасности семьи Умерова, включая несовершеннолетних детей. В ведомстве подтвердили проживание родственников лишь в двух объектах недвижимости и отметили, что пять других адресов, упомянутых в публикации, не актуальны и не используются с 2019 г. Также подчеркивалось, что сам Умеров не финансирует проживание своих родственников.