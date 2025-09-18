У семьи Умерова нашли восемь объектов элитной недвижимости в США
Украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что семья секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывшего министра обороны Рустема Умерова владеет либо арендует восемь объектов элитной недвижимости в США. По данным организации, речь идет о трех квартирах во Флориде, одной в Нью-Йорке и четырех виллах возле Майами.
Согласно опубликованной информации, в декларации Умерова значатся лишь апартаменты площадью 137,4 кв.м во Флориде, где проживают его супруга и дети. Их стоимость оценивается более чем в $1 млн. При этом в том же жилом комплексе зарегистрированы еще две квартиры площадью свыше 134 и 137 кв.м, оформленные на супругу политика и его отца.
Кроме того, супруга Умерова указана как собственница виллы в городе Бока-Ратон во Флориде площадью 257 кв.м стоимостью более $900 000. У отца и брата Умерова в США есть семейный бизнес, с которым нынешний секретарь СНБО тесно связан, отмечает ЦПК.
В СНБО в ответ на запрос заявили, что разглашение подобных данных несет риски для безопасности семьи Умерова, включая несовершеннолетних детей. В ведомстве подтвердили проживание родственников лишь в двух объектах недвижимости и отметили, что пять других адресов, упомянутых в публикации, не актуальны и не используются с 2019 г. Также подчеркивалось, что сам Умеров не финансирует проживание своих родственников.