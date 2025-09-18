Захарова посоветовала оформлять детям загранпаспорт для поездок за границу
В связи с вступлением с 2026 г. новых правил въезда и выезда из России для поездок за границу на детей до 14 лет лучше сразу оформлять загранпаспорт, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Ее слова передает ТАСС.
Она отметила, что с 20 января 2026 г. свидетельство о рождении будет исключено из числа документов, по которым дети до 14 лет могут выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. При этом въезд в Россию по свидетельству о рождении сохранится только для тех детей, которые выехали за рубеж до указанной даты.
Захарова подчеркнула, что также с января 2026 г. консульские учреждения РФ в этих странах перестанут оформлять свидетельство на возвращение в Россию взамен свидетельства о рождении, если оно было утрачено, повреждено или ребенок достиг 14 лет во время пребывания за границей.
Дипломат пояснила, что международные соглашения с перечисленными странами пока продолжают действовать, однако ведется работа по исключению свидетельства о рождении из числа проездных документов.