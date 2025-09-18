Захарова посоветовала оформлять детям загранпаспорт для поездок за границу

Она отметила, что с 20 января 2026 г. свидетельство о рождении будет исключено из числа документов, по которым дети до 14 лет могут выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. При этом въезд в Россию по свидетельству о рождении сохранится только для тех детей, которые выехали за рубеж до указанной даты.