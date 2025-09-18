Bloomberg: страны ЕС столкнулись с кризисом беспомощности своих лидеров
Европа переживает кризис руководства из-за череды потрясений: кризиса евро, британского Brexit, пандемии, конфликта России и Украины, а также избрания Дональда Трампа президентом США. Европейские лидеры слишком часто откладывают решения, отмечает Bloomberg.
По мнению издания, такая стратегия позволяет ЕС на время выходить из трудных ситуаций, но в долгосрочной перспективе она перестает работать. Сегодня националистические и популистские силы набирают влияние, что угрожает единству блока и увеличивает зависимость Европы от США и Китая, лишая ее конкурентоспособности.
Ситуацию осложняют и конкретные решения. Так, торговое соглашение с США, заключенное в сложных обстоятельствах, было воспринято как лучшее из возможных решений. Однако, как подчеркивает Bloomberg, европейские лидеры сразу показали, что не готовы обсуждать более серьезные ответные меры, что отражает общую линию на отказ от жестких шагов.
То же касается и позиции в отношении России. Несмотря на заявления и обещания, в том числе со стороны Трампа, конкретных действий не последовало. Европа остается бездействующей, хотя угрозы носят куда более серьезный характер, чем торговые тарифы. В качестве примера приводится недавний инцидент с беспилотниками, залетевшими в воздушное пространство Польши.
Бывший премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что правительства «не осознают всей серьезности ситуации». Его слова прозвучали в годовщину публикации доклада о повышении конкурентоспособности ЕС. Однако спустя год большая часть его рекомендаций так и осталась нереализованной, что, по мнению Bloomberg, лишь подтверждает слабость европейских лидеров и их неспособность к стратегическим действиям.