Bloomberg: страны ЕС столкнулись с кризисом беспомощности своих лидеров

То же касается и позиции в отношении России. Несмотря на заявления и обещания, в том числе со стороны Трампа, конкретных действий не последовало. Европа остается бездействующей, хотя угрозы носят куда более серьезный характер, чем торговые тарифы. В качестве примера приводится недавний инцидент с беспилотниками, залетевшими в воздушное пространство Польши.