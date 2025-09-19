Газета
Барбин: Дания создает угрозы безопасности Калининградской области

Ведомости

Дания использует остров Борнхольм для создания угроз безопасности России, включая Калининградскую область. Об этом заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин «Известиям».

Дипломат отметил, что Борнхольм многие годы был островом мира и даже в период холодной войны не использовался для военных приготовлений, способствуя стабильности в районе Балтийского моря. Но в настоящее время, по словам Барбина, Дания использует остров для генерации угроз в адрес России, а том числе Калининградской области.

«Такая враждебная активность Дании, конечно, не остается незамеченной нашей страной», – сказал он.

Барбин подчеркнул, что Копенгаген принял решение о постоянном размещении на Борнхольме воинских подразделений численностью до полка, а также мобильного наземного противокорабельного комплекса. Милитаризация острова, как указал посол, проводится под надуманным предлогом возможного нападения со стороны России.

