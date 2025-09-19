Барбин: Дания создает угрозы безопасности Калининградской области

Дипломат отметил, что Борнхольм многие годы был островом мира и даже в период холодной войны не использовался для военных приготовлений, способствуя стабильности в районе Балтийского моря. Но в настоящее время, по словам Барбина, Дания использует остров для генерации угроз в адрес России, а том числе Калининградской области.