Ким Чен Ын руководил испытаниями разработанных в стране дронов

Северокорейский лидер изучил механизмы работы различных беспилотных вооружений. ЦТАК перечислило среди рассмотренных беспилотников в том числе стратегические и тактические разведывательные их виды, а также многоцелевых дронов. По данным издания, Ким Чен Ын был доволен результатом испытаний.