Ким Чен Ын руководил испытаниями разработанных в стране дронов

Ведомости

Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил в качестве руководителя мероприятия, в рамках которых были испытаны БПЛА, созданные в институтах страны, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«На испытании этого дня наглядно подтверждены военно-стратегическая ценность и новаторские характеристики стратегического разведывательного БПЛА, также превосходная боевая эффективность тактических ударных беспилотников серии "Кымсон"», – говорится в публикации агентства.

Северокорейский лидер изучил механизмы работы различных беспилотных вооружений. ЦТАК перечислило среди рассмотренных беспилотников в том числе стратегические и тактические разведывательные их виды, а также многоцелевых дронов. По данным издания, Ким Чен Ын был доволен результатом испытаний.

