Франция приостановила антитеррористическое сотрудничество с Мали

Ведомости

Франция объявила о приостановке сотрудничества с Мали в сфере борьбы с терроризмом и выдворении двух малийских дипломатов. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на источники AFP.

Решение принято после ареста в Бамако 15 августа сотрудника французского посольства, которого власти Мали подозревают в работе на французскую разведку. Париж потребовал его освобождения и предупредил, что в противном случае могут быть предприняты дополнительные меры.

«Мали сознательно нарушает одну из самых фундаментальных норм международного права в отношении дипломатического агента, должным образом аккредитованного малийскими властями», – заявил источник Le Figaro.

По данным издания, дипломатические представители Мали во Франции были объявлены персонами нон грата и обязаны покинуть страну до 20 сентября.

До этого власти Мали приняли аналогичные меры в отношении пятерых сотрудников французского посольства в Бамако. Они уже покинули страну.

