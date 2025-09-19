Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В США не пришли к выводу, был ли инцидент с дронами в Польше преднамеренным

Ведомости

Американская разведка пока не пришла к выводу, был ли инцидент с беспилотниками в Польше преднамеренным. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.

«Разведка не установила, было ли это сделано умышленно или нет. Если окажется, что умышленно – это очень серьезное нарушение, и мы ответим соответствующим образом», – подчеркнул он.

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам польского премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Тогда Варшава применила 4-ю ст. устава НАТО, которая предусматривает проведение консультаций государств-членов в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них. На это Минобороны России завило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь