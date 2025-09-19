Газета
Трамп встретится с временным лидером Сирии на полях Генассамблеи ООН

Президент США Дональд Трамп планирует переговоры с временным сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа во время предстоящей сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал CBS.

На следующей неделе аш-Шараа должен обратиться к Генеральной Ассамблее ООН. Телеканал отметил, что уже ведется подготовка встречи, которая будет второй, предыдущая состоялась в мае в Эр-Рияде.

Несмотря на то что аш-Шараа все еще включен в санкционные списки ООН как террорист, он станет первым президентом Сирии за 67 лет, который выступит на ассамблее.

7 июля стало известно, что США исключили организацию «Хайат тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) из реестра иностранных террористических группировок. Документ был подписан госсекретарем США Марко Рубио 23 июня.

30 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении санкционной программы против Сирии, при этом ограничения остаются в силе для бывшего президента Башара Асада, его окружения, нарушителей прав человека, наркоторговцев, причастных к химоружию, ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) и иранских прокси-групп.

В конце мая Евросоюз также снял часть санкций с Сирии, исключив из списка 24 позиции, включая Центробанк и компании в нефтяной и хлопковой отраслях.

