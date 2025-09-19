Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии

Путин во время своего визита на пермское предприятие «Мотовилихинские заводы» заявил, что в России по некоторым видам вооружений и изделий производство увеличилось «не на какие-то проценты, а в разы: в 2, в 3, в 10, в 15, а по некоторым изделиям – в 30 раз». Путин подчеркнул, что вместе с количеством выросло и качество продукции.