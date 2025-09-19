Газета
Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии (ВПК) в ходе рабочей поездки в Пермский край, сообщил Кремль.

Российский лидер обозначил главные вопросы на повестке дня: назначение генеральных конструкторов и руководителей по созданию вооружения, а также ход госпрограммы вооружения и развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Сейчас, в период проведения специальной военной операции, производственные мощности ОПК загружены по максимуму. Вместе с тем мы должны более четко и на долгосрочную перспективу планировать выпуск на оборонных предприятиях продукции гражданского и двойного назначения», – заявил Путин.

Он подчеркнул, что в России создан приличный задел, который должен быть учтен при формировании новых госпрограмм.

Путин во время своего визита на пермское предприятие «Мотовилихинские заводы» заявил, что в России по некоторым видам вооружений и изделий производство увеличилось «не на какие-то проценты, а в разы: в 2, в 3, в 10, в 15, а по некоторым изделиям – в 30 раз». Путин подчеркнул, что вместе с количеством выросло и качество продукции.

