Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии (ВПК) в ходе рабочей поездки в Пермский край, сообщил Кремль.
Российский лидер обозначил главные вопросы на повестке дня: назначение генеральных конструкторов и руководителей по созданию вооружения, а также ход госпрограммы вооружения и развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
«Сейчас, в период проведения специальной военной операции, производственные мощности ОПК загружены по максимуму. Вместе с тем мы должны более четко и на долгосрочную перспективу планировать выпуск на оборонных предприятиях продукции гражданского и двойного назначения», – заявил Путин.
Он подчеркнул, что в России создан приличный задел, который должен быть учтен при формировании новых госпрограмм.
Путин во время своего визита на пермское предприятие «Мотовилихинские заводы» заявил, что в России по некоторым видам вооружений и изделий производство увеличилось «не на какие-то проценты, а в разы: в 2, в 3, в 10, в 15, а по некоторым изделиям – в 30 раз». Путин подчеркнул, что вместе с количеством выросло и качество продукции.