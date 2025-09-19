Путину в Перми показали привезенную из зоны спецоперации военную технику
Президенту РФ Владимиру Путину в ходе визита на «Мотовилихинские заводы» показали военную технику, привезенную из зоны спецоперации, сообщил ТАСС.
Ему продемонстрировали в том числе тяжелую огнеметную систему ТОС-2 – «Тосочка». На передней решетке машины видны следы от пуль, сообщило агентство.
В ходе визита Путин заявил, что Россия увеличила производство некоторых видов вооружений «в разы: в два, в три, в 10, в 15, а по некоторым изделиям – в 30 раз».
Посещение предприятия связано с Днем оружейника 19 сентября – профессионального праздника работников российской оборонной промышленности.
«Мотовилихинские заводы» – единственное в России артиллерийское производство полного цикла. Современное военное направление «Мотовилихи» включает в себя выпуск передовой ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня.