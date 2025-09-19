Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путину в Перми показали привезенную из зоны спецоперации военную технику

Ведомости

Президенту РФ Владимиру Путину в ходе визита на «Мотовилихинские заводы» показали военную технику, привезенную из зоны спецоперации, сообщил ТАСС.

Ему продемонстрировали в том числе тяжелую огнеметную систему ТОС-2 – «Тосочка». На передней решетке машины видны следы от пуль, сообщило агентство.

В ходе визита Путин заявил, что Россия увеличила производство некоторых видов вооружений «в разы: в два, в три, в 10, в 15, а по некоторым изделиям – в 30 раз».

Посещение предприятия связано с Днем оружейника 19 сентября – профессионального праздника работников российской оборонной промышленности.

«Мотовилихинские заводы» – единственное в России артиллерийское производство полного цикла. Современное военное направление «Мотовилихи» включает в себя выпуск передовой ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте