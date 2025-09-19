МИД РФ назвал резолюцию МАГАТЭ по Украине антироссийской

Россия заявила, что обеспечивает безопасность станции в полном соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами. В МИДе подчеркнули, что сотрудники секретариата МАГАТЭ находятся на ЗАЭС по приглашению российской стороны и получают доступ лишь к тем объектам, которые Москва считает необходимым показывать.