МИД РФ назвал резолюцию МАГАТЭ по Украине антироссийской
Принятая 18 сентября на 69-й сессии Генконференции МАГАТЭ инициированная Канадой и Украиной резолюция «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине» носит антироссийский характер, говорится в заявлении МИД России.
Документ ставит под сомнение территориальную целостность России и не имеет отношения к вопросам ядерной безопасности, подчеркивается в нем.
В ведомстве отметили, что, несмотря на давление Запада, поддержку резолюции выразили только 62 государства – около трети членов МАГАТЭ. Москва решительно отвергла положения текста, в том числе постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС и призывы отказаться от новых регионов.
Россия заявила, что обеспечивает безопасность станции в полном соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами. В МИДе подчеркнули, что сотрудники секретариата МАГАТЭ находятся на ЗАЭС по приглашению российской стороны и получают доступ лишь к тем объектам, которые Москва считает необходимым показывать.