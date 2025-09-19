Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД РФ назвал резолюцию МАГАТЭ по Украине антироссийской

Ведомости

Принятая 18 сентября на 69-й сессии Генконференции МАГАТЭ инициированная Канадой и Украиной резолюция «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине» носит антироссийский характер, говорится в заявлении МИД России.

Документ ставит под сомнение территориальную целостность России и не имеет отношения к вопросам ядерной безопасности, подчеркивается в нем.

В ведомстве отметили, что, несмотря на давление Запада, поддержку резолюции выразили только 62 государства – около трети членов МАГАТЭ. Москва решительно отвергла положения текста, в том числе постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС и призывы отказаться от новых регионов.

Россия заявила, что обеспечивает безопасность станции в полном соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами. В МИДе подчеркнули, что сотрудники секретариата МАГАТЭ находятся на ЗАЭС по приглашению российской стороны и получают доступ лишь к тем объектам, которые Москва считает необходимым показывать.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте