Келлог: Украине придется признать утрату части территорий
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог полагает, что Украине на время придется принять утрату части своих территорий. Об этом он заявил в интервью газете Telegraph.
Келлог отметил, что решения о украинских территориях принадлежат только президенту Украины Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что Донецк и Луганск в значительной степени контролируются Россией.
«Реальность нужно признавать. Де-факто – это не то же самое, что де-юре. Иногда краткосрочная реальность не совпадает с долгосрочными целями, – сказал он. – Украине, возможно, придется временно признать территории, но в перспективе их можно вернуть. Нужно мыслить стратегически».
Он добавил, что США никогда не признавали советский контроль над странами Прибалтики, даже когда они фактически входили в состав СССР, и та же логика применима к нынешней ситуации.
28 августа Трамп заявил, что требования Украины и Евросоюза относительно урегулирования конфликта выглядят нереалистичными. По данным The Atlantic, Трамп считает, что Киев и ЕС должны признать необходимость территориальных уступок для завершения конфликта. Но Зеленский в беседе с Келлогом отверг такой вариант.
29 августа украинский президент признал, что вернуть территории военным путем невозможно, и назвал дипломатический сценарий более быстрым и причиняющим меньшие потери.
Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. В июне 2024 г. Путин озвучил условия по прекращению огня с Украиной. Среди них – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины. С тех пор в Москве неоднократно заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.