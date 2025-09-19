Келлог: Украине придется признать утрату части территорий

Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. В июне 2024 г. Путин озвучил условия по прекращению огня с Украиной. Среди них – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины. С тех пор в Москве неоднократно заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.