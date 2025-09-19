Сенат США не поддержал закон о финансировании правительства
Сенат США отклонил законопроект о краткосрочном финансировании правительства, одобренный палатой представителей, и альтернативное предложение демократов.
Сенат отверг республиканский закон о временном финансировании спустя всего несколько часов после его передачи палатой представителей: 44 проголосовали «за», 48 – «против». Ранее в в пятницу палата представителей США одобрила временное финансирование правительства.
Для принятия законопроекта требовалось 60 голосов.
Сенаторы также не смогли продвинуть законопроект демократов, включающий дополнительные положения о здравоохранении. Результат голосования – 47 против 45.
Федеральное правительство закроется 1 октября, если конгресс не примет закон о финансировании до этого срока.