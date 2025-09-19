Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сенат США не поддержал закон о финансировании правительства

Ведомости

Сенат США отклонил законопроект о краткосрочном финансировании правительства, одобренный палатой представителей, и альтернативное предложение демократов.

Сенат отверг республиканский закон о временном финансировании спустя всего несколько часов после его передачи палатой представителей: 44 проголосовали «за», 48 – «против». Ранее в в пятницу палата представителей США одобрила временное финансирование правительства.

Для принятия законопроекта требовалось 60 голосов.

Сенаторы также не смогли продвинуть законопроект демократов, включающий дополнительные положения о здравоохранении. Результат голосования – 47 против 45.

Федеральное правительство закроется 1 октября, если конгресс не примет закон о финансировании до этого срока.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь