Сенат США утвердил Майка Уолтца на пост постпреда при ООН

Уолтц, занимавший пост советника президента США по нацбезопасности, покинул эту должность 1 мая. Он оказался в центре внимания в марте из-за инцидента с утечкой информации через мессенджер Signal. По ошибке Уолтц включил в переписку журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга, который раскрыл детали переговоров высокопоставленных чиновников службы национальной безопасности о планах военного удара по целям хуситов в Йемене. После признания Уолтца в подлинности репортажа в Белом доме начались обсуждения его возможной отставки. Тем не менее сразу после инцидента сам Уолтц не подавал прошение об уходе, а президент Трамп тогда публично выразил ему поддержку, назвав его «хорошим человеком», который извлек урок из произошедшего.