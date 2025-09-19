Сенат США утвердил Майка Уолтца на пост постпреда при ООН
Сенат США одобрил кандидатуру бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца на пост посла США при ООН.
Сенаторы одобрили кандидатуру Уолтца с результатом голосования 47 «за» и 43 «против». Голосование завершило почти девятимесячный период отсутствия у США постоянного представителя в этой организации.
Из-за возражений демократов сенат не рассматривал вопрос об официальном назначении Уолтца представителем на Генеральной Ассамблее, передает Associates Press со ссылкой на источник, знакомый с ходом заседаний. Согласно агентству, пока не ясно, сможет ли Уолтц участвовать в ежегодной сессии ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.
Уолтц, занимавший пост советника президента США по нацбезопасности, покинул эту должность 1 мая. Он оказался в центре внимания в марте из-за инцидента с утечкой информации через мессенджер Signal. По ошибке Уолтц включил в переписку журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга, который раскрыл детали переговоров высокопоставленных чиновников службы национальной безопасности о планах военного удара по целям хуситов в Йемене. После признания Уолтца в подлинности репортажа в Белом доме начались обсуждения его возможной отставки. Тем не менее сразу после инцидента сам Уолтц не подавал прошение об уходе, а президент Трамп тогда публично выразил ему поддержку, назвав его «хорошим человеком», который извлек урок из произошедшего.
Позднее Трамп заявил о своем намерении назначить Уолтца постоянным представителем США при ООН.