Путин встретился с губернатором Пермского края Махониным
Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным во время рабочей поездки в регион. Об этом сообщил Кремль.
«В презентации так и написали: "опорный край державы" – в этом есть большой смысл», – заметил Путин в начале беседы.
Махонин в ходе презентации сделал акценты на развитие социальной сферы в регионе. Он также упомянул поддержку участников спецоперации и их семей, развитие оборонно-промышленного комплекса, образования, здравоохранения и транспорта.
19 сентября Путин посетил градообразующее предприятие Перми «Мотовилихинские заводы». Визит связан с Днем оружейника – профессионального праздника работников российской оборонной промышленности. Махонин сопровождал Путина во время визита.