Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минобороны сообщило о плановом пролете самолетов МиГ-31

Ведомости

Российские истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области 19 сентября, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В военном ведомстве подчеркнули, что самолеты не отклонялись от согласованной воздушной трассы и не нарушали границы других государств. Маршрут проходил над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более 3 км от эстонского острова Вайндло.

В Минобороны добавили, что данные объективного контроля подтверждают отсутствие нарушений воздушного пространства Эстонии.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её