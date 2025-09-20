Минобороны сообщило о плановом пролете самолетов МиГ-31
Российские истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области 19 сентября, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В военном ведомстве подчеркнули, что самолеты не отклонялись от согласованной воздушной трассы и не нарушали границы других государств. Маршрут проходил над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более 3 км от эстонского острова Вайндло.
В Минобороны добавили, что данные объективного контроля подтверждают отсутствие нарушений воздушного пространства Эстонии.