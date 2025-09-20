Трамп ввел сбор в $100 000 за рабочие визы иностранным специалистам

Трамп прокомментировал указ, заявив, что «нам нужны отличные работники, и это практически гарантирует, что именно так и произойдет». Ранее, в декабре, он говорил: «Мне всегда нравились визы, я всегда был за них. Именно поэтому они у нас и есть». Министр торговли США Говард Лютник уточнил, что механизм сбора за визы H-1B может предполагать взимание «$300 000 сразу или по $100 000 в год в ходе трех лет».