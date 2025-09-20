Трамп ввел сбор в $100 000 за рабочие визы иностранным специалистам
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит сбор в размере $100 000 за рассмотрение заявлений на визу для квалифицированных иностранных работников H-1B, сообщает CNN.
Указом также учреждается программа «Золотая карта», позволяющая ускоренно получить визу за плату в $1 млн для физических лиц или $2 млн для компаний, желающих нанять иностранного работника.
Эти меры направлены на ограничение иммиграции и стимулирование найма американских работников, сохраняя при этом возможность привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов.
Трамп прокомментировал указ, заявив, что «нам нужны отличные работники, и это практически гарантирует, что именно так и произойдет». Ранее, в декабре, он говорил: «Мне всегда нравились визы, я всегда был за них. Именно поэтому они у нас и есть». Министр торговли США Говард Лютник уточнил, что механизм сбора за визы H-1B может предполагать взимание «$300 000 сразу или по $100 000 в год в ходе трех лет».
Виза H-1B выдается на 3 года с возможностью продления еще на 3 года. Ежегодно выдается 65 000 таких виз, не считая дополнительно зарезервированных 20 000 виз для лиц с учеными степенями высших учебных заведений США. Министерство внутренней безопасности США будет отвечать за реализацию этих новых правил.
Чаще всего с визами H-1B в США связана сфера высоких технологий. Крупные и мелкие технологические компании утверждают, что программа H-1B им нужна для найма квалифицированных специалистов, которых они не могут найти у себя в стране.