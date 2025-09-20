Над регионами РФ ночью сбили 149 украинских беспилотников

Беспилотники были ликвидированы в период с 23.00 19 сентября до 06.00 20 сентября. Самое большое число сбитых БПЛА (40) пришлось на территорию Ростовской области, 27 дронов были обнаружены в небе над Саратовской областью. Кроме того, беспилотники пытались атаковать Брянскую (18), Самарскую (15), Волгоградскую (8) и Белгородскую (4) области. По данным Минобороны, еще 12 дронов сбили над Крымом, по два БПЛА – над территориями Воронежской и Калужской областей, по одному – в небе над Смоленской и Нижегородской областями.