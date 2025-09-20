Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Над регионами РФ ночью сбили 149 украинских беспилотников

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили с вечера 19 сентября 149 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Беспилотники были ликвидированы в период с 23.00 19 сентября до 06.00 20 сентября. Самое большое число сбитых БПЛА (40) пришлось на территорию Ростовской области, 27 дронов были обнаружены в небе над Саратовской областью. Кроме того, беспилотники пытались атаковать Брянскую (18), Самарскую (15), Волгоградскую (8) и Белгородскую (4) области. По данным Минобороны, еще 12 дронов сбили над Крымом, по два БПЛА – над территориями Воронежской и Калужской областей, по одному – в небе над Смоленской и Нижегородской областями. 

Средства ПВО также перехватили и уничтожили 15 беспилотников над акваторией Черного моря и 3 – над Азовским, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь