Пашинян заявил о намерении укреплять отношения с Россией
Армения будет идти по пути укрепления отношений с Россией, важность взаимодействия с Москвой трудно переоценить, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на VII съезде правящей партии «Гражданский договор».
Премьер указал, что Ереван наладил военно-техническое сотрудничество со многими странами, но одновременно продолжает взаимодействовать с РФ.
«Отношения с Россией находятся на этапе трансформации. Позвольте выразить мнение, что это конструктивная трансформация и на этой базе мы пойдем по пути укрепления отношений с РФ», – сказал Пашинян (цитата по «РИА Новости»).
Республика вступила в иной период своей истории благодаря установлению мира между Арменией и Азербайджаном, пишет также со ссылкой на слова политика Armenpress. Этот мир, указал премьер, был установлен 8 августа в Вашингтоне, когда Баку и Ереван приняли декларацию о мирных отношениях. Он добавил, что за год и семь месяцев в результате обстрелов на армяно-азербайджанской границе не погиб и не пострадал ни один солдат.
11 августа МИД Азербайджана и Армении обнародовали текст предварительного мирного соглашения между странами. Документ состоит из 17 пунктов. Стороны отказались от взаимных территориальных претензий и будут воздерживаться от применения силы и вмешательства во внутренние дела друг друга.