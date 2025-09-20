Зеленский анонсировал создание штурмовых войск в ВСУ

Украина договаривается с РФ о возвращении пленных, рассказал также Зеленский. По его данным, министр обороны Рустем Умеров находится в постоянном контакте с помощником российского лидера Владимиром Мединским, а Украина готовит списки, чтобы вернуть из плена 1000 человек. Президент добавил, что в Киеве «прочли все их меморандумы», российская сторона тоже изучила представленные Украиной документы.