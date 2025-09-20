Газета
Главная / Политика /

Зеленский анонсировал создание штурмовых войск в ВСУ

Ведомости

В течение двух недель на Украине юридически будут сформированы штурмовые войска с «дроновой составляющей», заявил журналистам президент республики Владимир Зеленский.

«Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и я думаю, где-то неделю – десять дней и все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным», – приводит его слова издание «Общественное».

По словам Зеленского, появившиеся в 2025 г. штурмовые батальоны и полки показали «хороший результат».

Украина договаривается с РФ о возвращении пленных, рассказал также Зеленский. По его данным, министр обороны Рустем Умеров находится в постоянном контакте с помощником российского лидера Владимиром Мединским, а Украина готовит списки, чтобы вернуть из плена 1000 человек. Президент добавил, что в Киеве «прочли все их меморандумы», российская сторона тоже изучила представленные Украиной документы.

