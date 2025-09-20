Пресс-служба Федорищева заявила, что он в командировке и не ушел в отставку
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев находится в командировке, о его отставке речь не идет, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе главы региона.
По информации ТАСС, в ночь с 19 на 20 сентября в Telegram-каналах появилась публикация о том, что Федорищев якобы покинет пост губернатора.
11 сентября пресс-служба главы Самарской области предупредила, что в Telegram стали появляться фейковые аккаунты от имени Федорищева. Это произошло на фоне закрытия его канала в мессенджере и перехода в Мах.