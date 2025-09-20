Газета
Главная / Политика /

Ющенко призвал Киев не останавливаться на границах 1991 года и идти на Москву

Ведомости

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что его не удовлетворит выход на границы 1991 г., необходимо «идти на Москву». Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу «Апостроф TV».

«Я уже в таком возрасте, что могу говорить: у меня есть свое представление, и я могу действовать морально, в интересах моей нации. Кто-то говорит – давайте идти до хутора Михайловского. А я говорю – и все? Вы самую большую проблему оставляете своим детям и внукам. На Москву!» – сказал он (цитата по «Страна.ua»).

Украина, по мнению Ющенко, должна стать «бронежилетом Европы», который защитит европейские страны лучше, чем их собственные армии.

Ющенко руководил Украиной с 2005 по 2010 г. До этого занимал пост премьер-министра республики, был председателем Национального банка Украины. На президентских выборах 2010 г. Ющенко сменил Виктор Янукович, опередив во втором туре Юлию Тимошенко.

