Ющенко призвал Киев не останавливаться на границах 1991 года и идти на Москву

«Я уже в таком возрасте, что могу говорить: у меня есть свое представление, и я могу действовать морально, в интересах моей нации. Кто-то говорит – давайте идти до хутора Михайловского. А я говорю – и все? Вы самую большую проблему оставляете своим детям и внукам. На Москву!» – сказал он (цитата по «Страна.ua»).