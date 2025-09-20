Reuters: США сообщили Европе о планах сократить помощь Прибалтике
Представители Пентагона в конце августа предупредили группу европейских дипломатов, что США планируют прекратить часть помощи в сфере безопасности Латвии, Литве и Эстонии. Об этом Reuters пишет со ссылкой на знакомого с этими заявлениями чиновника.
По его словам, представитель Пентагона Дэвид Бейкер заявил группе, что Европе необходимо меньше зависеть от США. При президенте Дональде Трампе, как пишет агентство, американские военные переключают свое внимание на «другие приоритеты», в том числе защиту страны.
Некоторые европейские дипломаты опасались, что этот шаг может «придать смелости» России, и на этой неделе, «возможно, они оказались правы», указывает Reuters, ссылаясь на инцидент с появлением российских истребителей МиГ-31 в воздушном пространстве Эстонии.
19 сентября МИД Эстонии обвинил три МиГ-31 РФ во вторжении в ее воздушное пространство. Во внешнеполитическое ведомство страны вызвали российского временного поверенного в делах в связи с инцидентом. Российскому дипломату выразили протест и потребовали объяснений. По данным Минобороны России, МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области 19 сентября. Полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.