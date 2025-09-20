Лавров: изначально на «Интервидение» пригласили только страны БРИКС
Россия изначально пригласила для участия в возрожденном конкурсе песни «Интервидение» только страны БРИКС, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на «Live Арене».
«Изначально участниками были страны БРИКС и их партнеры, потому что в БРИКС есть много культурно-гуманитарных мероприятий», – сказал Лавров.
После того как российская сторона сообщила о намерении провести конкурс своим партнерам, новость «разнеслась по всей Земле». По его словам, к соревнованию захотели присоединиться страны, которые далеки от БРИКС географически и организационно.
Министр отметил, что первый конкурс прошел в 1965 г. и возрождение «Интервидения» пришлось на его 70-летие. Лавров назвал идею вновь организовать конкурс «прекрасной».
Вечером 20 сентября на подмосковной «Live Арене» проходит финал международного конкурса «Интервидение». Всего участвуют 23 страны – Белоруссия, Россия, Китай, Куба, Венесуэла, Киргизия, Сербия, США и др. Стран – членов Евросоюза в списке участников нет.