Иран объявил о фактической приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

28 августа Reuters со ссылкой на письмо Великобритании, Франции и Германии в СБ ООН сообщило, что эти страны запустили механизм snapback, восстанавливающий санкции против Ирана, отмененные «ядерной сделкой» 2015 г. Причиной стали срыв переговоров о новом соглашении и прекращение сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ.