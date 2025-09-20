Газета
Главная / Политика /

Захарова заявила, что за решениями Ющенко стоит его жена

Ведомости

За всеми решениями бывшего президента Украины Виктора Ющенко стоит его супруга Екатерина Чумаченко, ранее работавшая в американском госдепартаменте. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Комсомольской правде».

Так она прокомментировала слова политика, который призвал ВСУ «идти на Москву» и не ограничиваться границами 1991 г.

Ющенко, возглавлявший Украину в 2005–2010 гг., также выразил надежду, что страна станет «бронежилетом Европы». По словам Захаровой, Чумаченко, родители которой были остарбайтерами, оказывает определяющее влияние на позицию политика.

