Трамп призвал Европу отказаться от покупки российской нефти

Агентство указывает, что хотя прямые закупки российской нефти большинством европейских стран прекратились в 2022 г., некоторые объемы по-прежнему поступают в Венгрию и другие восточноевропейские страны, не имеющие выхода к морю. Европейские страны также импортируют дизельное топливо из Индии и Турции, где его производят из российской нефти.