Трамп призвал Европу отказаться от покупки российской нефти

Ведомости

Президент Дональд Трамп вновь призвал европейские страны «прекратить покупать нефть» у России. Это требование он связал с давлением США на президента РФ Владимира Путина, пишет Bloomberg.

«Европейцы покупают нефть у России – такого же не должно быть, верно?» – сказал Трамп во время выступления на ужине в Маунт-Верноне, штат Вирджиния.

18 сентября, после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президент США заявил, что готов усилить экономическое давление на Москву, «но не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России».

Агентство указывает, что хотя прямые закупки российской нефти большинством европейских стран прекратились в 2022 г., некоторые объемы по-прежнему поступают в Венгрию и другие восточноевропейские страны, не имеющие выхода к морю. Европейские страны также импортируют дизельное топливо из Индии и Турции, где его производят из российской нефти.

