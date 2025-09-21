Politico: Макрон хочет создать противовес Израилю и США на заседании ГА ООН
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН объединить ряд стран вокруг идеи признания Палестины государством. Этот шаг призван продемонстрировать глобальный противовес Израилю и США, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, Австралия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Франция объявят о признании Палестины на заседании ООН. Это станет дипломатической победой Парижа в усилиях по убеждению премьер-министра Израиля прекратить операцию в секторе Газа.
Однако попытка Макрона выступить единым фронтом против Израиля и США демонстрирует разобщенность ЕС, отмечает Politico. Германия и Италия отказываются признавать государственность Палестины, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер, вероятно, не примет участия в заседании.