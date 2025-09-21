Газета
Политика

В Черном море уничтожено два безэкипажных катера ВСУ

Ведомости

За последние сутки силы Черноморского флота уничтожили в северо-западной части Черного моря два украинских безэкипажных катера, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации РФ на Украине.

За минувшие сутки Вооруженные силы России также нанесли поражение местам запуска БПЛА противника большой дальности, пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 138 районах. Удары наносились авиацией и беспилотниками, были задействованы ракетные войска и артиллерия, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в сентябре российские военные также уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Глава Новороссийска Андрей Кравченко тогда сообщал,  что военные отражают атаку БЭК на город.

