Политика

Путин примет участие в глобальном Атомном форуме

Ведомости

Президент России Владимир Путин примет участие в Мировой атомной неделе, которая стартует на следующей неделе в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

«На неделе Путин примет участие в глобальном Атомном форуме. Будет и много других событий», – написал он.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также сообщил Зарубину, что у президента будет много дел внутри страны, планируются и международные контакты. Президентский график как «доменная печь» – он не может остановиться, отметил представитель Кремля.

Форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя») состоится на ВДНХ с 25 по 28 сентября. Мероприятие будет посвящено атомной и смежным отраслям, а также приурочено к 80-летию российской атомной отрасли. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран с развивающимися атомными программами, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.

