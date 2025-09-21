Путин примет участие в глобальном Атомном форуме
Президент России Владимир Путин примет участие в Мировой атомной неделе, которая стартует на следующей неделе в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.
«На неделе Путин примет участие в глобальном Атомном форуме. Будет и много других событий», – написал он.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также сообщил Зарубину, что у президента будет много дел внутри страны, планируются и международные контакты. Президентский график как «доменная печь» – он не может остановиться, отметил представитель Кремля.
Форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя») состоится на ВДНХ с 25 по 28 сентября. Мероприятие будет посвящено атомной и смежным отраслям, а также приурочено к 80-летию российской атомной отрасли. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран с развивающимися атомными программами, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.