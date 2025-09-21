МИД Палестины: признание страны повлияет на процесс создания двух государств

Израиль начал новое наступление на город Газа 16 сентября. Операция стартовала на фоне гуманитарного кризиса, образовавшегося в анклаве после блокады гумпомощи для местных палестинцев. Сейчас Израиль контролирует порядка 75% территории всего сектора Газа. В тот же день комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Тель-Авива в секторе Газа геноцидом.