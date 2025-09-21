Газета
МИД Палестины: признание страны повлияет на процесс создания двух государств

Ведомости

Признание Палестины западными странами повлияет на исполнение решения о создании двух государств, заявил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел Палестины, помощник главы МИДа по делам ООН и ее организаций Омар Авадалла.

21 сентября премьер-министры Великобритании, Канады и Австралии объявили о признании государства Палестина. В частности, британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон принял это решение, чтобы «возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и разрешить конфликт путем создания двух государств».

Роль таких признаний, как указал замминистра, весьма существенна, поскольку это самый серьезный и эффективный практический шаг «на пути к реализации решения о двух государствах». За три десятилетия решение о двух государствах превратилось в «пустой лозунг», сказал Авадалла.

Он напомнил, что нынешние признания происходят в рамках реализации Нью-Йоркской декларации, которая была принята на международной конференции в конце июля.

Израиль начал новое наступление на город Газа 16 сентября. Операция стартовала на фоне гуманитарного кризиса, образовавшегося в анклаве после блокады гумпомощи для местных палестинцев. Сейчас Израиль контролирует порядка 75% территории всего сектора Газа. В тот же день комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Тель-Авива в секторе Газа геноцидом.

