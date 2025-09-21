Газета
Главная / Политика /

Аксенов заявил о погибших и пострадавших при атаке БПЛА в Крыму

Ведомости

Украина нанесла удар по Крыму при помощи БПЛА, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, удар пришелся по территории санатория «Форос», повреждения также получило здание школы в поселке.

«К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших – около 15 человек, число погибших уточняется», – указал Аксенов.

Кроме того, добавил он, после падения обломков сбитого дрона произошло возгорание сухой травы в районе Ялты.

Аксенов подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, на месте происшествия работают экстренные службы.

