В результате удара дрона ВСУ по Крыму погибли два человека
Два человека погибли в результате удара украинского БПЛА по курортной зоне в Крыму, сообщило Минобороны России в Telegram.
В ведомстве подчеркнули, что на территории, по которой пришелся удар, нет военных объектов.
«Вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами», – говорится в сообщении.
Согласно информации министерства, погибшими оказались гражданские лица, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.
Вечером 21 сентября глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об ударе ВСУ по Крыму при помощи БПЛА. Он уточнил, что атакованный объект находился на территории санатория «Форос», повреждения также получило здание школы в поселке.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку украинского беспилотника «очередным преступлением укронацистского режима против мирных жителей».
«Удар пришелся по санаторию и школе в поселке, то есть по тем местам, где должны царить здоровье, безопасность и детский смех», – написал он в Telegram, выразив соболезнования погибшим и пострадавшим.