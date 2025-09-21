Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В результате удара дрона ВСУ по Крыму погибли два человека

Ведомости

Два человека погибли в результате удара украинского БПЛА по курортной зоне в Крыму, сообщило Минобороны России в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что на территории, по которой пришелся удар, нет военных объектов.

«Вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами», – говорится в сообщении.

Согласно информации министерства, погибшими оказались гражданские лица, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Вечером 21 сентября глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об ударе ВСУ по Крыму при помощи БПЛА. Он уточнил, что атакованный объект находился на территории санатория «Форос», повреждения также получило здание школы в поселке.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку украинского беспилотника «очередным преступлением укронацистского режима против мирных жителей».

«Удар пришелся по санаторию и школе в поселке, то есть по тем местам, где должны царить здоровье, безопасность и детский смех», – написал он в Telegram, выразив соболезнования погибшим и пострадавшим.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь