Силы ПВО сбили 114 украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО сбили 114 украинских БПЛА над регионами РоссииНа Ростовскую область и Краснодарский край пришлось 50 беспилотников
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
По 25 беспилотников были сбиты в Ростовской области и в Краснодарском крае. Еще 19 БПЛА российские военные уничтожили в Белгородской области и 13 – в Астраханской. В Крыму было поражено 10 воздушных целей, в Брянской области – семь. Еще пять беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря и по три – в Ярославской и Волгоградской областях. Над Черным морем были нейтрализованы два БПЛА, над Курской и Воронежской областями – по одному.
В течение ночи Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Волгограда, Ярославля («Туношна»), Иванова («Южный»). В 05:36 пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил, что ограничения сняты. По его словам, за время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, следовавший в Волгоград.
Действовали также ограничения в аэропорту Сочи – об их отмене Кореняко сообщил в 02:06 мск. В период их действия на запасные аэродромы ушли 20 самолетов.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО сбили БПЛА в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Обошлось без пострадавших.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что при атаке беспилотника по санаторию «Форос» в Крыму погибли три человека, еще 16 получили ранения.