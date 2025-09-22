Силы ПВО сбили 114 украинских БПЛА над регионами России

По 25 беспилотников были сбиты в Ростовской области и в Краснодарском крае. Еще 19 БПЛА российские военные уничтожили в Белгородской области и 13 – в Астраханской. В Крыму было поражено 10 воздушных целей, в Брянской области – семь. Еще пять беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря и по три – в Ярославской и Волгоградской областях. Над Черным морем были нейтрализованы два БПЛА, над Курской и Воронежской областями – по одному.