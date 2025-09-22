Газета
Главная / Политика /

Дмитриев: в США начали распознавать ложные нарративы Байдена

Ведомости

Граждане США наконец начали распознавать ложные нарративы бывшего американского президента Джо Байдена и «глобалистскую медиамашину». Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

По его словам, «наступил переломный момент».

«Партнерство левых с фейковыми новостями рухнет. Все больше людей хотят правды, мира, безопасности и процветания, а не глобалистской лжи», – сказал Дмитриев.

21 сентября на стадионе в Глендейле (штат Аризона) состоялось памятное мероприятие в честь консервативного политика и активиста Чарли Кирка. В панихиде приняли участие десятки тысяч человек.

10 сентября 31-летний Кирк был застрелен в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. Его супруга осталась одна с двумя детьми. 12 сентября по подозрению в убийстве Кирка был задержан 22-летний Тайлер Робинсон. 16 сентября прокуратура округа официально предъявила ему обвинение.

