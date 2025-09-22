Дмитриев: в США начали распознавать ложные нарративы Байдена

10 сентября 31-летний Кирк был застрелен в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. Его супруга осталась одна с двумя детьми. 12 сентября по подозрению в убийстве Кирка был задержан 22-летний Тайлер Робинсон. 16 сентября прокуратура округа официально предъявила ему обвинение.